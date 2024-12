Pablo Musse: "Que haya juicio alivia. Puede sentar precedente para otras familias"

"Es un pequeño alivio. Ahora realmente escucharon a Solange, que siempre estuvo velando por sus derechos".

Con esas palabras Pablo, el papá de la joven que en 2020 conmovió al país porque le negaron el derecho a despedirse de su familia antes de morir, se refirió a la última novedad sobre el tema, en diálogo con Mejor Informado.

Es que, tras 4 años, la causa que se abrió por lo que pasó con la chica (que a los 35 falleció de un cáncer terminal) fue elevada a juicio por la Cámara del Crimen de Río Cuarto.

Musse, que reside en Neuquén, respondió sobre la novedad desde el parador que tiene en la ruta 7, cerca de la autovía norte. Y el ruido del tránsito que siempre lo acompaña no le impidió abstraerse de ese caos, para recordar a su hija.

"Me enteré hace unas horas, me llamó mi abogado antes de que viniera para acá (dijo, en alusión al puesto). Desde entonces no paran de llamarme de Córdoba".

Ocurre que Solange vivía en la localidad cordobesa de Alta Gracia, y cuando su papá viajó a verla en plena etapa de aislamiento social lo pararon en un control en la ruta 35, a la altura de Huinca Renancó. Y lo obligaron a regresar a Neuquén, sin poder darle un último beso de despedida.

Justamente, los acusados en el futuro juicio serán dos empleados del ya disuelto Comité de Operaciones de Emergencia (COE): Eduardo Andrada y Analía Morales. Aunque otros políticos, como el expresidente Alberto Fernández, podrían ser considerados como coautores de abuso de autoridad e incumplimiento en los deberes de funcionario público.

Abrir el arco de responsabilidades

"Espero que esto no sea solamente para esos dos imputados- se esperanzó Musse-Porque el poder político tuvo mucho que ver. Incluso en su momento pedimos que la causa siguiera en la Justicia Federal, tal como había arrancado. Pero la Corte Suprema de la Nación consideró que debía continuar en la Justicia de Córdoba".

Sobre las perspectivas que se abren, se mostró entusiasta, porque consideró que el caso podría sentar jurisprudencia.

"Se podría dar un precedente para que el resto de los argentinos que sufrieron algo como lo que nos pasó, avancen en el reclamo judicial. Y ojalá sea así porque mi hija, en la carta que dejó, pidió que nadie más pasara por lo que ella vivió" remarcó.

Cabe recordar que en 2020, tras lo ocurrido con Solange, se difundieron unas palabras que ella escribió antes de morir, indignada porque no la habían dejado ver a los suyos. "Siento tanta impotencia. Acuérdense, hasta mi último suspiro tengo mis derechos, nadie me va a arrebatar eso" cerraba esa misiva, que conmovió al país.

Volviendo a la novedad del juicio, Pablo se mostró desalentado por las penas que podrían caberles a los imputados. "La sanción es como una tomada de pelo, porque por 'mal desempeño de funcionarios públicos' les dan sólo prisión en suspenso. No irán presos ni mucho menos. Pero el tema-destacó- va más allá. El punto es que, al fin, alguien se haga cargo de todo lo que pasó" .

También reconoció que la difusión de las imágenes del ex presidente Alberto Fernández almorzando en su despacho con la conductora Tamara Pettinato en plena pandemia, renovaron su dolor.

Imágenes que renovaron el dolor

"Fue lo mismo que cuando nos enteramos del Baby Shower (de la la ex primera dama Fabiola Yáñez) en Olivos. Sentí mucha pena. Pena y bronca, porque realmente nos tomaron de tontos a todos, por no decir otra palabra. Y no sólo el ex presidente. Todo el arco político fue cómplice. Te apuntaban con el dedo y te decían que tenías que quedarte encerrado, mientras ellos no lo cumplían, y ni siquiera gobernaban" opinó, indignado.

Por último iluminó el recuerdo de su hija, hablando de la gran conexión que aún persiste. "En realidad está siempre. Pero sus cenizas están en el Puerto San Antonio Este, en Río Negro. Las arrojamos al mar, y la visitamos allí" confió, emocionado.

"La playa La Conchilla (ubicada a 65 km del balneario rionegrino Las Grutas, por ruta 3) era un lugar que amaba. El fin de semana pasado fuimos. Estar ahí es como viajar a reencontrarnos con ella. Vamos seguido" cerró, con emoción.