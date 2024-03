Caputo les pidió a los supermercados resistir a los aumentos de precios

Ante el incremento de los precios en la canasta familiar, el ministro de Economía, Luis Caputo, convocó a los principales supermercados a unirse en un esfuerzo colectivo para resistir a los aumentos de precios.

El pedido se produjo durante una reunión que mantuvieron el ministro de Economía y los líderes de las seis principales cadenas de supermercados en Argentina en el Palacio de Hacienda. El propósito de la reunión fue confirmar que no se prevé una devaluación en el corto plazo y solicitar a los supermercados que adopten una postura más firme frente a la industria para frenar la presentación de nuevas listas de precios.

La petición se realizó justo antes de que se hiciera público el informe sobre la inflación correspondiente al mes de febrero, que se dará a conocer este martes.

Otro aspecto abordado durante la reunión fue la formulación de políticas de promoción. Las compañías manifestaron que las promociones se encuentran respaldadas financieramente y son establecidas por el sector alimentario. No obstante, desde el gobierno argumentaron que el inconveniente con las promociones radica en que no permiten transparentar el precio real de los productos.

En la reunión de la que participaron los CEO de Carrefour, Coto, Cencosud (Jumbo, Disco), Changomás, La Anónima y Dia, Caputo también aseguró que no se espera cambios en la política de crawling peg y sostuvo que no hay ninguna razón para que la inflación de alimentos y bebidas de marzo no se ubique en un dígito mensual. Además, cargó contra lo que consideró como aumentos desmedidos en algunas categorías y la inflación en dólares que se vive en la economía argentina.

“No puede ser que en la Argentina un dentífrico cueste 7 euros, mucho más que en España”, ejemplificó.