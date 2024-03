Quieren vender la lechuga por hojas por su alto precio

Uno de los alimentos más consumidos en la mesa de todos los argentinos, se disparó de forma considerable en los últimos días y por ese motivo distintas verdulerías del país analizan vender la lechuga por hojas, ya que están comprando el cajón a $25.000.

En la actualidad, el kilo de lechuga en casi todas sus variedades se vende hasta $7.000, lo que representa casi un 150% de suba respecto a los $4.000 de febrero pasado, convirtiéndose en un alimento sumamente costoso y casi imposible de pagar.

Según los especialistas, esta gran suba en el precio se debe a una ola de calor y lluvias pronunciadas que arruinó el Cinturón Verde, territorio de quintas familiares y comerciales que rodea las ciudades, y donde se producen hortalizas para abastecer a la población urbana.

Esta hortaliza se produce principalmente en el cinturón de Mar del Plata y en el de La Plata, donde hubo una inundación muy importante. Esto hizo que el precio de mercado sea de $25.000 el cajón, $5.000 el kg, y por eso llegó en algunos casos arriba de los $7.000 a las verdulerías.

Al respeto, el consultor frutihortícola, Mariano Winograd, explicó que “lo que sucede cuando hay tanto aumento es que no se vende y comienza a bajar rápidamente. La lechuga es un producto que no es indispensable, aún en la ensalada se puede reemplazar por otros, pero si una semana el consumidor no tiene dinero para consumir ensalada, no pasa absolutamente nada, come otra cosa". En este sentido, aseguró que "a lo largo del mes se va a normalizar”.