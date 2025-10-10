Explosión en feria de ciencias: el último parte médico de la nena de 10 años

Una explosión durante un experimento en una feria de ciencias en Pergamino dejó al menos 17 personas heridas, entre ellas una niña de 10 años, cuya situación es crítica. La menor fue trasladada de urgencia en helicóptero al Hospital Garrahan, en la Ciudad de Buenos Aires, y permanece en terapia intensiva conectada a un respirador, según informaron los médicos.

De acuerdo con el último parte médico, la niña sufrió quemaduras profundas en el rostro y una esquirla metálica que atravesó su cráneo y se alojó en el cerebro, por lo que su vida corre un serio riesgo. Sus padres la acompañan permanentemente mientras el equipo médico monitorea cada evolución.

Otra víctima grave fue una docente de 45 años, que perdió el ojo izquierdo tras ser alcanzada por un objeto cortante durante la explosión. Además, sufrió quemaduras en una mano y heridas cortantes en varias partes del cuerpo. Inicialmente fue internada en el Hospital San José de Pergamino y luego derivada al Hospital San Felipe de San Nicolás.

Las autoridades locales continúan investigando las causas del accidente, mientras familiares y vecinos siguen atentos a la evolución de los heridos. La tragedia generó alerta y conmoción en la comunidad, que se moviliza para acompañar a las víctimas y sus familias.