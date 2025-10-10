Horror en Córdoba: acusan a un hombre de matar de 34 puñaladas a su madre

El barrio Lamadrid de Villa María se vio conmocionado la noche del jueves. En una vivienda de la calle Periodistas Argentinos hallaron sin vida a una mujer de 62 años. La autopsia reveló que el deceso fue por demás violento, tenía 34 heridas de arma blanca.

El yerno de la víctima fue quien dio aviso a la Patrulla Preventiva. Luego de las primeras tareas del Ministerio Público Fiscal, detuvieron al hijo de la víctima, de 38 años. Según las primeras informaciones oficiales, el sujeto estaría bajo tratamiento psiquiátrico por esquizofrenia.

El delito por el que se lo acusa es el de homicidio doblemente agravado por vínculo y por mediar violencia de género en contra de su madre.

La autopsia realizada por el médico forense de la Policía Judicial reveló que la mujer “presentaba aproximadamente treinta y cuatro heridas punzocortantes, de unos cuatro centímetros de profundidad promedio, distribuidas en distintas zonas del cuerpo”. Entre las lesiones más relevantes se describen dos heridas penetrantes en el tórax, sumado a una lesión que comprometió el pulmón y el corazón.

En las primeras pericias dentro de la vivienda secuestraron el arma homicida, un cuchillo tipo “tramontina” manchado con sangre, así como también otro cuchillo que habría utilizado la víctima para defenderse.

La causa está en manos de la Fiscalía de Instrucción del Tercer turno de Villa María, a cargo de René Bosio, quien ordenó al personal policial relevar las cámaras de seguridad públicas y privadas cercanas al domicilio, realizar entrevistas a los vecinos e identificar a testigos y familiares de la víctima.