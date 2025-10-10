Ignacio Russo es sin dudas el protagonista de la 12ª fecha del Clausura de la Liga Profesional que se puso en marcha hoy y luego de marcar el gol de Tigre en el empate conseguido ante Newell’s en Rosario habló con la transmisión oficial del partido y agradeció “al mundo del fútbol”.

“Es un día para recordarlo con alegría. Nosotros no tomábamos dimensión de todo lo que generaba. Para mí era simplemente mi papá, con el que me tomaba un café o le dejaba de hablar porque nos peleábamos”, expresó el delantero son absoluta espontaneidad.

Horas después de haber sepultado a su papá en Pilar, el jugador tomó la autopista en auto particular junto a su novia y familiares, llegó al hotel de la concentración y quedó a disposición del técnico Diego Dabove.

“Le pedí jugar, lo necesitaba también por mí. Tuve el acompañamiento de él y de los dirigentes. Por suerte pude estar y marcar un gol que es un beso al cielo. Fueron días, semanas, meses muy duros para toda la familia”, se sinceró.

Su palabra también se había oído en los días de deterioro físico de su padre. Cuando los partidos con Boca se acumulaban y el aspecto de Miguel Ángel empeoraba. Con el hecho consumado, no hubo reproches de ningún tipo.

“Quiero agradecerle a todo el mundo del fútbol. Es un gracias gigante de la familia. Me queda de él que todos los días hay levantarse y comenzar de cero. Juego al fútbol porque era su sueño y por suerte se lo pude cumplir en vida”, cerró con una sonrisa el número 29 del Matador.

Homenaje

A los saludos de compañeros y rivales, en la previa al partido se sumó el minuto de silencio que se cumplió para homenajear a su padre.

El comportamiento del público de Newell’s no fue respetuoso en general, aunque claro que hubo miles de excepciones. Su gol, a los 21 minutos del partido, tuvo el festejo emotivo, pero respetuoso de su parte, momento en que dejó ver su tatuaje con la frase: “El amor todo lo cura”.

Así se había expresado su papá en Colombia, cuando superó por primera vez la lucha contra el cáncer que años más tarde se reflotó y fue terminal.