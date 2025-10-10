Cambios y sorpresas en Telefe: ¿dan La Voz Argentina hoy viernes?

La Voz Argentina, el exitoso reality de canto de Telefe, viene de cerrar sus semifinales, y mientras se prepara para su última gala, el canal sigue modificando la programación y se mantienen las dudas sobre qué días hay programa, con la mala noticia de que este viernes no será la gala definitiva.

Los equipos se encuentran en plena definición, con los últimos cuatro participantes: Alan Lez (Lali Espósito), Nicolás Behringer (Luck Ra), Eugenia Rodríguez (Miranda!) y Milagros Gerez Amud (Soledad Pastorutti).

Desde hace unas semanas, el programa sufre constantes cambios en su programación, por lo que son varias las cancelaciones.

Para malestar de los fans, el ciclo ya no va de domingo a viernes, y encima, posiblemente para generar expectativas, este jueves tampoco hubo programa.

En tanto, Telefe este viernes transmite a la Selección Argentina en un amistoso ante Venezuela en Miami, por lo que La Voz Argentina regresaría recién el lunes con su gala definitiva.

La gran final de La Voz Argentina se pasó para el próximo lunes 13 de octubre, cuando finalmente se conocerá al flamante campeón de esta edición.