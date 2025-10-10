Tres “obreros del robo” cayeron con las manos en la masa en Bariloche

El mediodía barilochense, suele ser postal de turistas y montañas, pero se tiñó de sobresalto este viernes cuando tres hombres fueron sorprendidos en plena maniobra de robo en el sector del Cristo Verde, una de las paradas más concurridas del Circuito Chico. La rápida reacción de los efectivos de la Policía de Río Negro impidió que el golpe se concrete y terminó con los sospechosos tras las rejas.

Todo ocurrió poco antes de las 13, cuando una patrulla que recorría la zona notó movimientos extraños entre dos camionetas estacionadas: una Nissan Frontier y una Toyota Hilux. Los uniformados se acercaron con cautela, y lo que vieron no dejó dudas: tres individuos manipulaban los vehículos como si fueran propios, pero su nerviosismo los delató al instante.

Según relataron fuentes policiales, uno de los hombres, un jornalero de 35 años, intentaba forzar la lona de la caja de la Nissan, mientras que otro, ayudante de albañil de 43, se encontraba dentro de la Hilux revisando el interior. El tercero, un mecánico de 53 años, hacía de “campana” entre ambos rodados. Ninguno pudo explicar qué hacían allí ni por qué manipulaban autos ajenos en plena zona turística.

La intervención fue tan rápida como precisa. Los agentes lograron reducir a los tres sospechosos antes de que pudieran huir o terminar su cometido. Durante la inspección, los policías encontraron un alambre doblado en forma de ganzúa, típico de quienes se dedican a abrir cerraduras sin dejar rastros. Ese hallazgo selló la suerte del trío, que fue trasladado de inmediato a la dependencia policial.

Los tres hombres quedaron a disposición de la Fiscalía de turno, bajo la causa “Tentativa de hurto”. La investigación ahora busca determinar si estarían vinculados a otros robos ocurridos en zonas turísticas durante las últimas semanas.

Desde la Unidad Regional III destacaron la intervención del personal y confirmaron que se reforzaron los patrullajes preventivos en lugares de gran movimiento de visitantes. “La prevención es clave, sobre todo en sectores donde el turismo es nuestro principal motor”, indicaron fuentes oficiales.