Un auto se prendió fuego y tuvieron que evacuar a turistas en un parque nacional

Un incendio de importantes proporciones se originó este viernes en la zona de la Ruta de las Altas Cumbres, en Córdoba, en el ingresó al Parque Nacional Quebrada del Condorito, luego de que un auto se prendiera fuego.

Las autoridades de la Secretaría de Gestión del Riesgo de la Provincia confirmaron que el vehículo se incendió a la vera de la ruta, y las llamas se propagaron rápidamente hacia el parque, donde hay altos pastizales, de fácil combustión. Por lo tanto, debieron evacuar a un grupo de turistas que se encontraban allí.

Además, el siniestro se originó en medio de condiciones meteorológicas adversas, con altas temperaturas, baja humedad y vientos que incidieron en la propagación del fuego.

En la zona continuaban trabajando brigadistas del Plan Provincial de Manejo del Fuego, bomberos voluntarios de al menos doce cuarteles, entre ellos Icho Cruz, Tanti, Villa Carlos Paz, Cosquín y Mendiolaza. Además hay un grupo de agentes del ETAC (Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes).

Por otra parte, y además de Córdoba, hay otras provincias en riesgo de incendios forestales, como Mendoza, Salta, Santiago del Estero, Tucumán, Chaco, Corrientes y Formosa.