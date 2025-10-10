Por la 12ª fecha de la zona A en el Torneo Clausura 2025, Newell's y Tigre empataron 1 a 1 en el Coloso Marcelo Bielsa con gol de Ignacio Russo a los 21 minutos del partido para el conjunto visitante.

Pablo Echavarría fue el árbitro de un partido que cerró una jornada de viernes emotiva por el recuerdo de Miguel Ángel Russo y la presencia en cancha de su hijo, Ignacio, quien marcó casi en la primera que tocó en el encuentro.

Rápidamente, y ante un clima muy hostil por parte del hincha Leproso, el local llegó la igualdad a través de sus pibes. Facundo Guch terminó de definir la jugada que Luciano Herrera construyó por la izquierda del ataque.

El delantero Russo llegó a la ciudad sede del partido al mediodía, en auto particular y acompañado por algunos familiares. Se sumó a la concentración en el almuerzo y el técnico Diego Dabove lo confirmó en el 11 inicial.

A los saludos de compañeros y rivales, el delantero sumó el minuto de silencio que se completó en la previa al puntapié inicial y hubo un cálido abrazo personal de Fabiani y todo su cuerpo técnico. Ante el llanto del número 29, el público anfitrión no se portó de la mejor manera.

Finalmente, el protagonista de la tarde noche fue reemplazado a los 30 minutos del complemento. En su lugar ingresó Braian Martínez para jugar el último cuarto de hora.

Malos antecedentes

Los rosarinos venían de perder en La Bombonera por 5 a 0. Sólo el pronto llamado a elecciones no eyectó del cargo a Cristian “Ogro” Fabbiani, uno de los que tuvo lindas palabras para el fallecido Russo, identificado con la otra mitad de la ciudad de Rosario.

En la previa, la institución santafesina se puso a disposición de su rival por si pretendía posponer el cruce. Sin embargo, los dirigidos por Diego Dabove agradecieron el gesto y se subieron al micro para llegar con todos sus jugadores al partido.

Newell’s llegó penúltimo, a 9 puntos de la zona roja del descenso, contra un Matador que está sexto, dentro de los transitoriamente clasificados a los playoffs. El partido se puede ver a través de la pantalla de Espn sin codificar.