Marcelo Bonelli se refirió al nuevo acuerdo económico entre Argentina y Estados Unidos, generando un fuerte impacto en la opinión pública nacional. El reconocido periodista destacó la relevancia de la llegada de dólares al país y el efecto que esto tendrá sobre la economía local.
Bonelli explicó que con este acuerdo el gobierno podrá manejar la situación económica con mayor tranquilidad, gracias a la entrada de divisas extranjeras que fortalecerán la moneda nacional. Al respecto, señaló: "Vendemos pesos. Está bueno eso. Vendemos pesos porque es una moneda fuerte. Lo que pasa es que compramos barato y vamos a vender caro. ¿Qué quiere esto? Que en realidad está comprando pesos porque van a valer mucho más y por lo tanto el dólar va a bajar".
Con un toque de humor, Bonelli cerró su análisis afirmando: "Alguien tiene que decirlo. Podemos dormir la siesta tranquilos, porque está Bessent cuidándonos desde el cielo". De esta manera, subrayó la confianza que genera el acuerdo y la supervisión directa que se realiza para garantizar su buen uso.