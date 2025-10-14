Marcelo Bonelli se refirió al nuevo acuerdo económico entre Argentina y Estados Unidos, generando un fuerte impacto en la opinión pública nacional. El reconocido periodista destacó la relevancia de la llegada de dólares al país y el efecto que esto tendrá sobre la economía local.

Bonelli explicó que con este acuerdo el gobierno podrá manejar la situación económica con mayor tranquilidad, gracias a la entrada de divisas extranjeras que fortalecerán la moneda nacional. Al respecto, señaló: "Vendemos pesos. Está bueno eso. Vendemos pesos porque es una moneda fuerte. Lo que pasa es que compramos barato y vamos a vender caro. ¿Qué quiere esto? Que en realidad está comprando pesos porque van a valer mucho más y por lo tanto el dólar va a bajar".

Además, el periodista resaltó un cambio en la forma en que se gestiona la asistencia financiera desde Estados Unidos: "Lo hace él. No lo delegó en nadie. Habitualmente, Estados Unidos vía el Fondo Monetario Internacional, le daba la guita al ministro de turno para que la use. El ministro de turno habitualmente no cumplía y se gastaba la guita en otra cosa. Ahora no nos dan la guita, el que opera es él".

Bonelli sobre acuerdo Argentina-EE.UU.: estabilidad económica

Con un toque de humor, Bonelli cerró su análisis afirmando: "Alguien tiene que decirlo. Podemos dormir la siesta tranquilos, porque está Bessent cuidándonos desde el cielo". De esta manera, subrayó la confianza que genera el acuerdo y la supervisión directa que se realiza para garantizar su buen uso.