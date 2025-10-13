Milei ratificó su plan económico y afirmó: “Nos van a salir dólares por las orejas”

Antes de viajar a Estados Unidos, el presidente Javier Milei reafirmó la continuidad de su programa económico y descartó cualquier modificación por razones electorales. En la previa a su encuentro con Donald Trump, el mandatario se mostró optimista sobre el futuro del país y anticipó una fuerte mejora en la llegada de divisas.

“Nos van a salir dólares por las orejas”, afirmó el jefe de Estado, al destacar el potencial de sectores como la minería, el agro y la energía. Según explicó, el desarrollo de estas actividades generará una “avalancha de dólares” que impactará de manera directa en los salarios y el empleo.

Milei insistió en que no habrá cambios en la política económica, incluso ante una eventual derrota en los comicios del 26 de octubre. “El programa económico no se va a mover un ápice. Estamos preparados para lo peor”, remarcó en declaraciones radiales, en alusión a la estabilidad fiscal y las reformas estructurales en marcha.

El Presidente también destacó el respaldo de Estados Unidos en materia financiera. “Washington ha decidido liderar el continente americano y define a Argentina como su aliado”, sostuvo, al referirse al reciente swap de monedas y a los acuerdos de cooperación que garantizan liquidez ante eventuales turbulencias.

“Contamos con apoyo financiero y político para garantizar la estabilidad”, aseguró, al señalar que el Gobierno tiene herramientas para enfrentar cualquier escenario adverso.

Finalmente, Milei pidió confianza en el rumbo económico: “Hemos hecho un esfuerzo enorme, pero estamos a mitad de camino. Hagamos que todo lo que se hizo valga la pena”, concluyó, en un mensaje que buscó transmitir continuidad y certidumbre en medio de la incertidumbre electoral.