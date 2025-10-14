"Fix U Experience" llega a Mood Live con un tributo imperdible a Coldplay

La energía, la emoción y la música de Coldplay se vivirán en primera persona este jueves 16 de octubre a las 21 en Mood Live, con la presentación de Fix U - Coldplay Experience, una de las bandas tributo más reconocidas por su fidelidad sonora y puesta en escena. Con un show en vivo cargado de intensidad y sensibilidad, el grupo propone un recorrido por los grandes éxitos de la banda británica liderada por Chris Martin, logrando transportar al público a esos estadios repletos de luces, melodías y emociones.

Además del espectáculo musical, la velada en MOOD Live promete una experiencia completa: Cocktails exclusivos, Gastronomía de autor y una ambientación diseñada para conectar con la magia Coldplay.

El derecho a show tiene un valor de $10.000, y la capacidad es limitada, por lo que se recomienda reservar con anticipación. La cita es en Ministro González 40 y para hacer reservas es al número 299-613-6663. Con arreglos cuidados, una puesta visual envolvente y una conexión única con el público, Fix U – Coldplay Experience ofrece mucho más que un tributo: es un homenaje vivo a la música de una de las bandas más influyentes del siglo XXI.