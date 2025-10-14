Violento enfrentamiento entre taxistas y choferes de apps frente a Aeroparque

Un enfrentamiento entre taxistas tradicionales y conductores de aplicaciones se produjo este lunes frente a la entrada de Aeroparque, generando escenas de tensión que quedaron registradas en video y se difundieron rápidamente en redes sociales. La disputa, según fuentes y registros audiovisuales, se originó por la competencia para captar pasajeros y la organización de los vehículos en las calles aledañas al aeropuerto.

Las imágenes muestran cómo la situación escaló rápidamente: un hombre lanzó un primer desafío verbal que derivó en empujones y gritos entre varios conductores. Algunos participantes intentaron separarlos, mientras que otros intercambiaban golpes y patadas en medio del tránsito. En un momento, uno de los choferes cayó al suelo y desde esa posición propinó una patada a otro, y otro terminó con la camiseta rasgada durante la pelea.

El conflicto también afectó a los automovilistas que circulaban por la zona, quienes hicieron sonar sus bocinas intentando avanzar entre los vehículos detenidos por el tumulto. La grabación evidencia la falta de control efectivo, ya que los oficiales presentes se vieron sobrepasados por la magnitud del enfrentamiento. Incluso cuando la situación parecía calmarse, un nuevo altercado reavivó la tensión, obligando a quienes estaban cerca a intervenir nuevamente.

Al final de la grabación se escucha una advertencia dirigida a los involucrados: “¿Entendieron el mensaje? Ahí no paren más”, reflejando la escalada de conflicto y la persistente rivalidad entre los sectores de transporte.