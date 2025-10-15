Explosión en una clase de Química: cuatro alumnos heridos 

Tres alumnos de 13, 14 y 16 años, y la madre de un estudiante sufrieron quemaduras graves tras producirse una explosión mientras se realizaba un experimento de Química con alcohol etílico en una Feria de Ciencias de una escuela del barrio porteño de Palermo.

Fuentes policiales informaron que el incidente se registró en el Colegio Guadalupe ubicado en la calle Paraguay 3925, entre Julián Álvarez y la avenida Medrano, y los afectados fueron trasladados al Hospital Gutiérrez.

Según se indicó, un adolescente de 16 años sufrió lesiones en el rostro y el pecho, motivo por el que se determinó su traslado al Hospital Gutiérrez, mientras que otros dos, de 13 y 14, padecieron heridas similares y se los derivó al Fernández. Por su parte, la madre de un estudiante resultó quemada en las manos y era atendida por personal del SAME en el lugar.

A su vez, los padres concurren al establecimiento para retirar a sus hijos tras el siniestro ocurrido esta mañana.



