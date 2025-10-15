Con 1,63 de alcohol, embistió las motos de Tránsito: “No hubo muertes de milagro”

Un hecho de extrema gravedad ocurrió en la noche del martes en la intersección de avenida Mosconi y Leguizamón, cuando un conductor, completamente fuera de control y con 1,63 gramos de alcohol por litro de sangre, embistió varias motos pertenecientes al área de Tránsito municipal, que se encontraban señalizando un operativo en la vía pública.

El incidente, que pudo haber terminado en tragedia, se produjo durante tareas de mantenimiento y limpieza realizadas por el personal de Servicios Públicos de la ciudad. En ese momento, agentes de Tránsito regulaban el paso vehicular y brindaban apoyo para garantizar la seguridad de los trabajadores.

Afortunadamente, no hubo heridos, ya que los operarios municipales se encontraban fuera de la calzada al momento del impacto. Sin embargo, los daños materiales fueron significativos.

Según se puede observar en un video compartido en redes sociales por el subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, el conductor se encontraba visiblemente desorientado, y le costaba seguir las indicaciones del personal.

“Soplá fuerte y continuo, hasta que yo te diga basta”, se escucha repetir varias veces a la directora de Tránsito, Yanina Pili, quien con profesionalismo y firmeza logró finalmente completar el control de alcoholemia. El resultado: 1,63 gramos de alcohol en sangre.

“No hubo muertes de milagro”, expresó Baggio, quien destacó el trabajo del personal municipal y advirtió sobre la necesidad de redoblar esfuerzos en los controles de alcoholemia.