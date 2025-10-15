Operativo en Fernández Oro terminó con el secuestro de un vehículo con pedido de robo vigente desde 2024

Durante la tarde de este martes, personal policial que realizaba tareas de monitoreo en la Ruta Provincial 65 logró detectar, mediante cámaras de seguridad, un automóvil que registraba pedido de secuestro vigente. Inmediatamente se alertó al Destacamento Especial de Seguridad Vial de Fernández Oro, en el sector de Puente 83. El operativo permitió interceptar el vehículo en tiempo real y activar el protocolo judicial.

Tras el aviso, las agentes a cargo del operativo visualizaron el automóvil en cuestión: un Peugeot 106 color azul que circulaba en dirección hacia Cipolletti. Se procedió a detener su marcha y a identificar al conductor, quien presentó la documentación del rodado y del seguro correspondiente. Los datos fueron verificados por el personal policial que confirmó la vigencia del pedido de secuestro desde marzo de 2024.

Ante esta situación, se dio intervención a la fiscalía en turno, que dispuso el secuestro preventivo del vehículo. El automóvil quedó a resguardo del Destacamento Especial de Seguridad Vial de Fernández Oro, a la espera de las diligencias que determine el Juzgado Civil competente. El conductor no fue detenido, pero se encuentra bajo investigación en la causa por hurto que originó el pedido de secuestro.

El procedimiento es parte de los controles preventivos que se realizan en rutas provinciales y accesos interurbanos, con el objetivo de detectar vehículos con irregularidades y reforzar la seguridad vial. Desde la fuerza destacaron la efectividad del sistema de monitoreo y la articulación entre las distintas unidades operativas, que permitió actuar con rapidez y precisión.