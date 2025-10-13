Una feria de ciencias realizada en el Instituto Comercial de Rancagua, localidad cercana a Pergamino, terminó en tragedia cuando un artefacto que simulaba un volcán explotó durante una demostración escolar.

El incidente ocurrió mientras se exhibía un experimento que representaba la erupción de un volcán. Al encender el dispositivo, este detonó de forma inesperada, generando pánico entre los presentes, con corridas y gritos, según mostró un video grabado por uno de los asistentes.

Explosión en feria escolar deja menor grave

Una menor resultó gravemente herida en el rostro, especialmente en uno de sus ojos, al recibir el impacto de fragmentos del artefacto. La niña estaba en primera fila frente al experimento cuando se produjo la explosión. Fue trasladada de urgencia en un vuelo sanitario al Hospital Garrahan, en la Ciudad de Buenos Aires. "La niña fue derivada al Garrahan en un vuelo sanitario, un helicóptero", informó el periodista Fernando Antuna a la Agencia Noticias Argentinas.

Además, una mujer adulta también sufrió heridas graves y fue internada en estado reservado en el Hospital San Felipe, en San Nicolás, tras ser trasladada durante la madrugada del viernes.

Otras personas que asistieron a la feria recibieron atención médica por cortes, quemaduras y contusiones provocadas por la explosión. Hasta el momento no se ha informado sobre la apertura de una investigación judicial para determinar responsabilidades ni sobre el análisis de las medidas de seguridad empleadas en el evento educativo.