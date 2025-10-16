Macri pide diálogo post-elecciones y recibe respaldo de Caputo

A diez días de las elecciones legislativas, Mauricio Macri, presidente del PRO, realizó un pronunciamiento público dirigido al gobierno nacional, en el que instó a abrir un diálogo “con humildad y honestidad” una vez finalizados los comicios del 26 de octubre. El mensaje, difundido a través de su cuenta en X, también incluyó elogios a la gestión de Javier Milei por lograr una reducción de la inflación, pero advirtió que “ahora hay que crecer”.

Minutos después, el asesor presidencial Santiago Caputo, cercano a Milei y parte del denominado “Triángulo de Hierro”, reaccionó positivamente al pedido. “Estamos de acuerdo, Presidente Macri. Argentina necesita una nueva mayoría reformista que empuje en el Congreso los cambios de fondo que el Presidente Milei lidera”, expresó Caputo en la misma plataforma.

En su publicación, Macri destacó que, tras más de un año y medio en que la prioridad fue “detener la inflación”, se logró “una estabilidad razonable”, apoyándose en los datos de septiembre, que marcaron un índice del 2,1%, frente al 211,4% anual con que cerró la gestión de Alberto Fernández. Sin embargo, el exmandatario enfatizó que, aunque se alcanzó parcialmente este primer objetivo, el desafío inmediato es reactivar la economía y superar el estancamiento: “Estamos en otra etapa, igualmente urgente”.

Con este diagnóstico, Macri instó al gobierno y a Javier Milei a abrir una nueva fase política: “Necesitamos que después del 26 el gobierno convoque al diálogo, con humildad y honestidad”. Subrayó que este llamado debe incluir a todas las fuerzas políticas, con el fin de “construir una nueva mayoría” amplia en el Congreso. Según el líder del PRO, este espacio de consenso no solo debe integrarse por miembros de un mismo partido, sino por legisladores de todo el país que aporten su visión para orientar acuerdos en torno a metas compartidas.

En términos económicos, Macri señaló que la prioridad inmediata es la aprobación de la Ley de Presupuesto mediante esta nueva mayoría. “Empecemos por lo más importante: la Ley de Presupuesto”, afirmó, y agregó que la administración debe mantener “rigurosamente el equilibrio fiscal” mientras se consensúan “las prioridades acordadas entre todos” para el próximo año.

El exmandatario aclaró que su pronunciamiento se realiza antes de las elecciones para despejar cualquier especulación electoralista: “Escribo esta propuesta antes de las elecciones porque creo que, independientemente del resultado, este es el camino que debemos recorrer”. Además, ratificó el compromiso del PRO y de su espacio político en asumir un rol activo en la construcción de consensos: “El aporte de nuestro partido por sí solo es insuficiente para los cambios que hay que realizar”.

Macri también se refirió al aspecto social, ponderando los esfuerzos de los argentinos para alcanzar la reciente estabilidad y destacando la necesidad de avanzar hacia un crecimiento económico tangible. “Existe una expectativa renovada en la población por dejar atrás rápidamente el estancamiento”, afirmó, y manifestó confianza en que, con los pasos adecuados, el país podrá alcanzar sus objetivos.

Finalmente, desde la cuenta institucional del PRO en X, Macri agradeció a candidatos y equipos partidarios en todo el país por su “compromiso, convicción y fuerza de nuestras ideas”, destacando la libertad, el trabajo y el esfuerzo como motores del cambio político. Concluyó alentando a la militancia a mantener la esperanza y la determinación en el tramo final de la campaña.