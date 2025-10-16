“Yo fui a rescatar a mi hijo”: la nueva declaración de Pablo Laurta

Pablo Laurta, acusado del doble femicidio de su ex pareja, Luna Giardina (26), y su ex suegra, Mariel Zamudio (54), declaró este jueves ante la prensa mientras era trasladado tras la audiencia en la que le dictaron 120 días de prisión preventiva.

Al salir custodiado de los Tribunales de Concordia, Entre Ríos, Laurta afirmó que su accionar estuvo motivado por proteger a su hijo: “Yo fui a rescatar a mi hijo”. La medida fue dictada por la jueza Gabriela Seró, tras un pedido de la fiscal Daniela Montangie, y lo mantiene detenido por cuatro meses imputado por el homicidio criminis causa del remisero Martín Palacio, desaparecido horas antes de los femicidios.

Laurta será trasladado a Córdoba en las próximas horas para ser indagado por el doble femicidio. Además, se prevé que se le realicen exámenes médicos y psicológicos según lo establece el Código Penal para delitos con penas superiores a 10 años.

Este miércoles, mientras era trasladado desde Gualeguaychú a Concordia, Laurta ya había declarado: “Todo fue por justicia”.

Desde Uruguay, su madre, Estrella Laurta Varela, se expresó sobre los crímenes: “No puedo creer que haya parido a un asesino, no es la persona que crié”. Respecto a su nieto, hijo de Luna Giardina y Laurta, agregó: “Hoy mi nieto está solo en el mundo, está sin su madre, sin su abuela y sin su padre, que asesinó cruelmente a la mamá y la abuela de mi nieto”.

El caso continúa generando impacto en Córdoba y en todo el país, mientras la Justicia avanza con las investigaciones y los análisis médicos del imputado.