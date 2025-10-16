La presentación de Talleres ante River en el Mario Alberto Kempes de Córdoba por la 13ª fecha del Torneo Clausura irá el sábado, pero más temprano de lo previsto.

Luego de conocerse la programación oficial que fijaba el duelo para las 22:15, finalmente la Liga Profesional adelantó el pitazo inicial para las 20:30.

El horario de trasnoche fue una de las modalidades de la jornada pasada que contemplaba la presentación por fecha FIFA de la Selección Argentina, y las nuevas razones tenían que ver a la programación de la Copa Libertadores femenina.

Sin embargo, a 48 horas del partido, la AFA confirmó la modificación que de todas maneras no afectará para nada toda la expectativa que hay en La Docta alrededor de un compromiso en el que la T de Carlos Tévez se juega mucho por la permanencia y puede complicarse aún más el panorama a un Millonario que perdió los últimos cuatro que jugó por el certamen doméstico.

Marcelo Gallardo la tiene complicada para contar con Marcos Acuña, lesionado, pero recupera nombres importantes que volvieron de sus selecciones. Igual, lo más urgente para él será recuperar el nivel individual y colectivo de todo un grupo que fue insultado en el Monumental contra Sarmiento.

River fue insultado por sus hinchas en el último partido que jugó en el Monumental.

El local, que viene de ganar en La Plata contra gimnasia, creía haber dado un paso casi salvador en El Bosque. Sin embargo, terminaron ganando todos los comprometidos y ahora vuelve a cargar con todas las urgencias en la tabla anual que determina una de las dos plazas del descenso a la Primera Nacional.

La probable de River

Entre los nombres recuperados tras los viajes con sus seleccionados, el panorama para el armado es bien amplio por el lado de River. Pero además, Juan Carlos Portillo cumplió con la suspensión y Enzo Pérez está recuperado de su corte en la rodilla.

La probable formación de arranque sería: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo, Kevin Castaño, Juanfer Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi.