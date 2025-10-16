¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 16 de Octubre, Neuquén, Argentina
Qué hacer en estos casos

Chos Malal: un enjambre de abejas se posó sobre un auto y alertó a la gente

Este jueves 16 de octubre, un numeroso enjambre de abejas se hizo presente en el paisaje urbano de la localidad. El hecho habría ocurrido tras el desprendimiento de un panal desde un árbol cercano

Por Redacción

Jueves, 16 de octubre de 2025 a las 17:29
Foto: Juan Carlos Parada.

Un vehículo estacionado sobre calle Roca, en Chos Malal, recibió este jueves una visita muy particular y potencialmente peligrosa.  Un enjambre de abejas se observó principalmente en la parte trasera del automóvil, lo que generó curiosidad de la gente que pasaba por el sector.

Según testigos, el enjambre provenía de un panal ubicado en un árbol cercano, el cual se habría desprendido y caído sobre el rodado, provocando que las abejas se agruparan allí.

Riesgo y recomendaciones

Autoridades locales señalaron que la presencia de un enjambre en plena calle puede representar un riesgo para peatones y conductores, especialmente si se realizan movimientos bruscos o intentos de ahuyentar a los insectos.

Se recomienda a la población mantener distancia, evitar acercarse al vehículo afectado y dar aviso inmediato a personal especializado, como bomberos, apicultores o al área especializada del Municipio, para que procedan.

Intervención y seguridad

El procedimiento de traslado de un enjambre debe realizarse con equipos de protección y contención adecuados, bajo la supervisión de profesionales en manejo apícola.

