Domingo 19 de Octubre, Neuquén, Argentina
ELECCIONES LEGISLATIVAS

Participá de la encuesta de Mejor Informado sobre las elecciones legislativas 2025

Mejor Informado lanzó su encuesta online sobre las elecciones legislativas 2025. El portal invita a habitantes de todo el país a expresar su intención de voto para senadores y diputados en las elecciones del 26 de octubre. La participación es sencilla y anónima.

Por Redacción

Domingo, 19 de octubre de 2025 a las 12:08
El portal Mejor Informado lanzó una encuesta online de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre de 2025, destinada a ciudadanos de todo el país. El sondeo tiene como objetivo conocer la intención de voto para los cargos de senadores y diputados que se renuevan en esta jornada electoral.
La encuesta es rápida, sencilla y 100% anónima, y requiere que los participantes completen algunos datos básicos: Edad, Género y Provincia de residencia
Los resultados del sondeo se publicarán el 22 de octubre, antes del inicio de la veda electoral, ofreciendo un panorama actualizado de la opinión ciudadana en todo el país. No te quedes afuera: tu participación ayudará a generar un análisis más completo y cercano a la realidad de la ciudadanía argentina.
Para participar y dejar tu opinión, se puede acceder al sondeo a través de este enlace: 

