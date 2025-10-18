Impactante hallazgo de 26 orcas muertas en Tierra del Fuego ¿Qué revelaron los primeros estudios científicos?

Un preocupante hallazgo sacudió recientemente la Bahía San Sebastián, ubicada en la provincia de Tierra del Fuego, donde al menos 26 orcas fueron encontradas muertas. Este suceso, sin precedentes en la costa atlántica de la región argentina, motivó el inmediato despliegue de un equipo de biólogas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), quienes comenzaron una investigación exhaustiva para determinar las causas que originaron el varamiento masivo.

Las especialistas, pertenecientes al Centro Austral de Investigaciones Científicas (Cadic) y reunidas en el Laboratorio de Investigaciones en Mamíferos Marinos Australes (IMMA), realizaron necropsias sobre los dos primeros ejemplares hallados, avanzando también en la recuperación de los esqueletos para su análisis detallado, según informó el medio local El Sureño. Días más tarde, la confirmación de la presencia de más orcas muertas en distintos puntos de la bahía elevó el total a 26 individuos.

Se trata de un grupo de orcas pertenecientes al denominado “ecotipo D”, una variante poco documentada a nivel mundial y que hasta ahora sólo había registrado dos eventos similares: uno en 1955 en Nueva Zelanda, con 17 ejemplares, y otro en el Estrecho de Magallanes, donde se contabilizaron nueve. La magnitud del varamiento en Tierra del Fuego supera ampliamente estos antecedentes.

Según informaron desde Conicet-Cadic, los análisis iniciales no detectaron señales de colisiones con embarcaciones ni indicios de interacción con redes o cabos de pesca. Asimismo, los animales no presentaban cortes, hematomas u otros signos visibles de traumatismos. Debido al avanzado estado de descomposición de los cuerpos, los especialistas estiman que el grupo más numeroso se varó de manera simultánea con los primeros ejemplares encontrados.

El equipo científico continúa con la investigación para esclarecer las posibles causas que llevaron a esta tragedia ambiental que pone en alerta a la comunidad científica y ambientalista sobre la situación de las especies marinas en la región.