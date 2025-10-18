Se filtraron los detalles de la lujosa boda de Nico Cabré y Rocío Pardo

Se conocieron los primeros detalles de la boda de Nicolás Cabré y Rocío Pardo, que se celebrará en diciembre y ya promete convertirse en uno de los eventos más comentados del año. Con un lugar exclusivo, un estilo cuidado y un presupuesto que no todos podrían afrontar, la ceremonia combina lujo con un toque de polémica.

Según reveló Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda, la pareja había pensado originalmente en un casamiento íntimo, con apenas 30 invitados. “Él no es muy de fiestas grandes, es un poco reservado”, explicó la panelista, subrayando el contraste entre la intención inicial y la magnitud que finalmente tomó la organización.

El escenario elegido es la Estancia Bosque Alegre, ubicada a 45 minutos de Córdoba capital. Con 7.000 hectáreas, lagunas y una imponente casona colonial, el lugar ofrece un marco de lujo sin precedentes para la ceremonia. “Ya reservaron y pagaron para el 5 de diciembre. Es uno de los lugares más top que existen”, comentó Yanina Latorre, destacando además que la reserva exige alquilar la estancia durante tres días completos.

El lujo tiene un precio considerable: el cubierto mínimo por invitado es de 98 dólares. A pesar de los rumores que circularon sobre la posibilidad de cobrar entrada a los asistentes, Latorre aclaró que se trata de un costo estándar del lugar y que, habitualmente, los regalos de los invitados guardan relación con el valor del cubierto.

La boda no solo llamó la atención por su locación y costo: un escándalo adicional surgió en torno a la propuesta de canje que la pareja hizo a distintos proveedores. En el mismo ciclo, se mostró la captura del mensaje que ofrecía colaboración a cambio de visibilidad en redes sociales.

“Es una marginalidad absoluta”, comentó Latorre, mientras leía el mensaje donde se detallaba que los proveedores podían intercambiar servicios por publicaciones digitales de alto impacto. La ironía de la panelista reflejó la mezcla de lujo y polémica que rodea al evento.

La propuesta de canje incluía publicaciones en carrusel con todos los participantes etiquetados, algo que Yanina Latorre criticó por considerarlo poco efectivo y sin compensación económica real. Esto puso en evidencia que, detrás del glamour, la boda tiene un costado polémico que genera debate.

Con su combinación de exclusividad, locación de ensueño y controversia, la ceremonia de Nicolás Cabré y Rocio Pardo promete ser más que un simple casamiento: se perfila como un espectáculo mediático que dará que hablar durante semanas, con detalles de lujo y anécdotas inesperadas que alimentarán la curiosidad de los fanáticos y la prensa.