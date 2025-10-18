Franco Colapinto largará decimoquinto en el Gran Premio de Estados Unidos

Franco Colapinto logró pasar el primer corte clasificatorio en Austin y largará la 19ª fecha de la Fórmula 1 2025 desde la posición número 15, justo detrás de su compañero de equipo Pierre Gasly en una grilla que sigue siendo domingo por Marx Verstappen.

El de Red Bull se quedó ya con la carrera Sprint, sumó la pole y ahora va por la final para darle pelea a los McLaren en la pelea por el campeonato. Y es que el único que lo pudo seguir de cerca fue Lando Norris, el británico terminó segundo para la largada del domingo. El líder del certamen, Óscar Piastri partirá sexto.

Verstappen se quedó con la pole en Austin. El de Red Bull da pelea a los McLaren.

Como lo había sido la carrera Sprint, la clasificación en Estados Unidos también fue accidentada. Isaac Hadjar (Toro Race) sufrió un fuerte despiste en búsqueda de un buen tiempo en los primeros minutos de habilitación y por eso se mostró la bandera roja que interrumpió las acciones durante más de 15 minutos.

El Toro Race de Hadjar quedó destruido apenas comenzada la clasificación en Austin.

El primer tramo de la clasificación había dejado a Colapinto con el 16° mejor tiempo, no le alcanzaba para avanzar, pero a Alexander Albone de Williams le anularon su mejor registro porque se excedió los límites de la pista en una de las curvas.

Así, el registro de 1 minuto, 34 segundos y 671/1000 le valió al argentino para pasar la primera Qualy e ir por una mejor figuración que los 15 primeros de la grilla dominguera.

Sobre el final de la bandera a cuadros, expirando el tiempo para intentar meterse entre los 10 más veloces de este cargadísimo fin de semana previo a la final, Gasly le terminó arrebatando un lugar al sudamericano.

Se les viene Verstappen

A los “autos papaya” de Piastri y Norris se les viene Verstappen. El neerlandés viene descontando fuerte durante toda la previa a la final ya que se quedó con los 8 puntos del Sprint, donde el líder y su escolta del campeonato abandonaron por un accidente que provocó daños en sus autos.

El McLaren de Piastri nunca mejoró, el sexto puesto al momento de acelerar lo demuestra. Norris se mantiene a tiro, irá a la primera línea por el lado de afuera del radio de giro contra Verstappen, delante de Charles Lecrerc de Ferrari que se ubicó tercero en la clasificación.