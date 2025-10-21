El peronismo admite que la elección en Buenos Aires se emparejó

A menos de una semana de las legislativas, en el peronismo bonaerense ya nadie niega que la elección en la provincia de Buenos Aires será más reñida de lo previsto. Dirigentes del espacio reconocen que La Libertad Avanza logró achicar la distancia y que la ventaja de Fuerza Patria estaría hoy entre 7 y 10 puntos, muy por debajo de los 14 que había obtenido en septiembre. En ese contexto, cobró fuerza una estrategia que hasta ahora parecía resistida: un gesto conjunto de Cristina Kirchner y Axel Kicillof antes de la votación.

La preocupación se intensificó en los últimos días, cuando nuevas encuestas internas mostraron un repunte libertario en el principal distrito electoral del país. Ese escenario reavivó las tensiones soterradas entre Cristina y el gobernador por la decisión de desdoblar los comicios bonaerenses, una jugada que algunos sectores del kirchnerismo consideran que tuvo efectos imprevisibles.

En La Plata relativizan los sondeos y aseguran que se trata de “una elección completamente distinta” a la de septiembre. Señalan factores concretos: debut de la boleta única, votación nacional, sin electores extranjeros, sin el aparato municipal operando al máximo y con terceras fuerzas debilitadas. “Comparar con septiembre es incompleto”, repiten en el entorno de Kicillof, que busca transmitir calma y contener tensiones internas en estos últimos días.

Sin embargo, el riesgo de voto disperso y cierto temor al ausentismo hicieron crecer en el peronismo bonaerense el pedido por una señal política contundente. Dirigentes de peso promueven que Cristina Kirchner y Kicillof aparezcan juntos —ya sea con un acto o un mensaje coordinado— para reforzar el llamado a votar y blindar el voto propio.

La incógnita es si ese movimiento llegará a tiempo. En los despachos más importantes de la provincia descuentan que la elección será mucho más cerrada de lo que se preveía hace apenas un mes. Y advierten que, si bien la ventaja todavía existe, el tramo final exigirá un mensaje inequívoco de cohesión para sostenerla.