Elecciones 2025: ¿Es obligatorio llevar una lapicera para votar con la Boleta Única de Papel?

Con las elecciones legislativas nacionales de este domingo 26 de octubre de 2025, Argentina implementará por primera vez la Boleta Única de Papel (BUP), un sistema que busca modernizar y transparentar el proceso electoral. Este cambio genera consultas frecuentes entre los votantes, especialmente sobre el uso de lapiceras: si es obligatorio llevar una propia y cuáles están permitidas.

La Boleta Única de Papel reúne en una sola hoja toda la oferta electoral para diputados y senadores nacionales, según la categoría correspondiente en cada provincia. Los votantes deberán marcar con una cruz su preferencia, y la boleta es luego depositada en la urna.

El objetivo del nuevo sistema es garantizar que todas las fuerzas políticas estén representadas en cada centro de votación y evitar errores o confusiones comunes de los sistemas anteriores.

¿Hay que llevar lapicera para votar?

La Cámara Nacional Electoral (CNE) aclaró que cada mesa entregará a los votantes la lapicera indeleble necesaria para sufragar, por lo que no es obligatorio llevar una propia. Sin embargo, si un ciudadano desea usar su bolígrafo personal, puede hacerlo siguiendo algunas recomendaciones.

Qué tipo de lapicera se puede usar

Las lapiceras provistas en las mesas fueron adquiridas por el Ministerio del Interior mediante licitación pública. Cada kit incluye ocho bolígrafos de tinta permanente, tipo BIC o similar, con las siguientes características: color negro intenso y punta de acero de trazo grueso de 1 mm.

Estas lapiceras son indelebles, garantizando que el voto permanezca legible y válido durante todo el proceso de escrutinio. Por esta razón, la CNE recomienda usar la birome provista en la mesa para evitar problemas de interpretación.

Quienes prefieran llevar su propia lapicera pueden usar cualquier bolígrafo, siempre que no sea lápiz ni borrable. La tinta no necesita ser especial, ya que el voto es interpretado por las autoridades de mesa, no por máquinas lectoras.

Resumen práctico para el votante

No es obligatorio llevar lapicera.

Se puede usar la provista en la mesa o llevar una propia.

La tinta debe ser indeleble.

No se permite el uso de lápices.

Este detalle garantiza que, con la Boleta Única de Papel, el voto sea válido, seguro y transparente, marcando un paso histórico en la modernización del sistema electoral argentino