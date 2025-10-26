Exactamente 10 minutos antes de las 19, Javier Milei se hizo presente en el búnker de La Libertad Avanza para esperar el resultado de las elecciones legislativas. Sin realizar declaraciones, el jefe de Estado llegó al Hotel Libertador, donde se reunirá con los candidatos y otros integrantes de su gobierno, incluido el ministro de Economía, Luis Caputo, otro de los que llegó con tiempo de sobra al lugar.

Tras bajar del auto perteneciente a la comitiva oficial, que lo acercó al edificio donde La Libertad Avanza tiene su centro de operaciones, el mandatario saludó al grupo de gente que fue para mostrarle su apoyo y levantó un cartel que decía “El futuro es en libertad”. Acto seguido, ingresó acompañado de Iñaki Gutiérrez. Karina Milei se había adelantado a su hermano y ya estaba en el lugar antes de las 18 para encabezar una mesa de campaña.

Optimismo de cara a los resultados

En el interior de LLA se mostraban optimistas y la expectativa de un triunfo a nivel país es grande. En el espacio oficialista calculan una victoria por más de cinco puntos de distancia con el peronismo. El boca de urna que estaba manejando el búnker daba ganador al espacio libertario e incluso los más optimistas decían que podían alcanzar el 40%, número impensado en la previa.