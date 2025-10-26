Luego de emitir su voto en las últimas horas antes del cierre de los comicios, Karen Reichardt habló con los medios. Acompañada de su perra, Rumbita, justificó su postulación por la provincia de Buenos Aires al afimar que “se casó y reside en Pilar”, por lo que “va y viene todo el tiempo” a la ciudad de Buenos Aires.

La segunda candidata de La Libertad Avanza aclaró porque votó en la ciudad de Buenos Aires, en lugar de la Provincia, donde está postulada como diputada. “Es una particularidad que no me pude votar. Resido en Pilar, me casé y tengo esta dirección desde que me casé, voy y vengo todo el tiempo, la (autopista) Panamericana es fatal, me ha agarrado panick attack”, expresó tras emitir su voto en un colegio porteño.

Consultada sobre los resultados, afirmó que “habrá que ver para dónde va”, y aunque aseguró que "con esta elección definimos el rumbo para el que va el país", no realizó ningún vaticinio sobre cómo ve a La Libertad Avanza en unas horas. “Me encanta venir a votar. Es un día muy hermoso, todos los candidatos nos mandamos buenas ondas”, dijo sobre la relación con sus compañeros de lista.