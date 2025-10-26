¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 26 de Octubre, Neuquén, Argentina
ELECCIONES LEGISLATIVAS 2025

Karen Reichardt fue a votar con su perra y justificó por qué votó en Capital

Sobre el cierre de los comicios, la candidata a diputada de La Libertad Avanza apareció junto a su mascota, Rumbita, y explicó por qué vota en Ciudad de Buenos Aires pese a estar en la lista de Provincia de Buenos Aires. 

Por Juan Sáber
Domingo, 26 de octubre de 2025 a las 19:08
Reichardt, la última candidata en emitir su voto en la jornada.

Luego de emitir su voto en las últimas horas antes del cierre de los comicios, Karen Reichardt habló con los medios. Acompañada de su perra, Rumbita, justificó su postulación por la provincia de Buenos Aires al afimar que “se casó y reside en Pilar”, por lo que “va y viene todo el tiempo” a la ciudad de Buenos Aires.

La segunda candidata de La Libertad Avanza aclaró porque votó en la ciudad de Buenos Aires, en lugar de la Provincia, donde está postulada como diputada. “Es una particularidad que no me pude votar. Resido en Pilar, me casé y tengo esta dirección desde que me casé, voy y vengo todo el tiempo, la (autopista) Panamericana es fatal, me ha agarrado panick attack”, expresó tras emitir su voto en un colegio porteño. 

Consultada sobre los resultados, afirmó que “habrá que ver para dónde va”, y aunque aseguró que "con esta elección definimos el rumbo para el que va el país", no realizó ningún vaticinio sobre cómo ve a La Libertad Avanza en unas horas. “Me encanta venir a votar. Es un día muy hermoso, todos los candidatos nos mandamos buenas ondas”, dijo sobre la relación con sus compañeros de lista.

