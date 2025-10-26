La ministra de Seguridad Nacional y Candidata a Senadora por la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich, fue protagonista de otro meme ya que votó, pero al doblar mal la boleta, debió regresar al box. Más allá del blooper, la funcionaria habló de la participación de la gente en los comicios y habló de las posibles modificaciones en el gabinete por parte del presidente Javier Milei si llega a conseguir una banca en el Senado.

“Doblé la boleta en dos, pero era en tres” , contó entre risas Bullrich al salir de La Rural luego de sufragar. De igual modo, señaló que es una nueva forma de voto que sirve y expresó: “Tuve la convicción y voté rápido", y agregó: “Estamos frente a una elección en la que hay que reflexionar el voto. Si la gente me acompaña voy a asumir en el senado para lograr mayor gobernabilidad y así tener las leyes que necesita el país”.

Al ser consultada sobre si puede haber cambios a futuro si ella consigue llegar a ser senadora, destacó que la decisión de la modificación del gabinete será exclusiva del presidente Milei. “Es una decisión del presidente, que tiene la posibilidad de hacerlo. Si la gente me acompaña, voy a asumir”, sostuvo.

Acerca de la participación electoral, Bullrich fue consciente de que se trató de “un año bastante cansador” ya que la ciudadanía tuvo que ir varias veces a las urnas: “Capaz piensan que ya votó, pero esta es la que se deciden las dos cámaras, por eso pido que la gente salga y haga el sufragio”, concluyó antes de marcharse.