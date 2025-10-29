Olivos, escenario clave: Milei y Macri negocian cómo seguirá la alianza

Javier Milei y Mauricio Macri volverán a verse las caras este fin de semana en la Quinta de Olivos, en una reunión clave que podría redefinir la relación entre La Libertad Avanza y el PRO. El encuentro —que tendría más chances de concretarse el sábado— se dará en medio de las negociaciones por un posible interbloque en Diputados, una herramienta que el Gobierno considera central para avanzar con las reformas que busca impulsar en esta nueva etapa.

Desde el entorno de Macri aseguran que el expresidente quiere una definición directa: saber si Milei mantiene la voluntad de sostener la alianza política o si, tras el triunfo electoral, se endureció su postura. “Quiere entender cómo se sigue y si realmente hay espacio para consensos”, deslizaron desde el PRO. El propio Macri celebró el domingo el resultado de La Libertad Avanza —que superó el 40% de los votos— y lo definió como “una oportunidad única para transformar el país”.

Sin embargo, mientras crece la expectativa por el cara a cara en Olivos, en el Congreso la relación entre ambas fuerzas atraviesa tensiones. Aunque en el oficialismo aseguran que avanza el armado de un interbloque, en el PRO niegan que esté decidido. “Por ahora no vamos a hacerlo”, advirtieron desde el sector que conduce Cristian Ritondo, que tendrá 22 diputados tras el recambio legislativo.

Parte del malestar se desató por declaraciones recientes del presidente de Diputados, Martín Menem, quien remarcó que la presidencia de la Cámara “siempre le corresponde a La Libertad Avanza” y relativizó el peso del PRO. “Nos ninguneó”, respondieron desde el partido de Macri, donde sospechan que el Gobierno busca que algunos legisladores se pasen al bloque libertario.

Macri, por su parte, ya bajó un mensaje interno: evitar que dirigentes propios se “pinten de violeta”. Y fue tajante con quienes lo estén evaluando: “el que se va, no vuelve”.

El resultado de la reunión en Olivos será clave para definir si la alianza se consolida institucionalmente en el Congreso o si cada espacio seguirá su propio juego en lo que podría ser el inicio de una nueva etapa de tensión política.