El puesto que puede cambiar tu carrera: Jeff Bezos busca talento para Amazon Argentina

Amazon, la compañía fundada por Jeff Bezos, anunció una búsqueda laboral en Argentina para un puesto clave dentro de Amazon Web Services (AWS). Se trata de la posición de "Startups Account Manager", un rol estratégico enfocado en captar a las startups tecnológicas locales.

La iniciativa refuerza la competencia con Mercado Libre, líder regional en comercio electrónico y servicios digitales, por el dominio del ecosistema emprendedor argentino.

El puesto: Startups Account Manager

El nuevo Startups Account Manager será responsable de impulsar la adopción de la nube de Amazon en el país. Entre las tareas principales se incluyen:

Impulsar el crecimiento de los ingresos en el territorio asignado.

Acelerar la adopción de los servicios de AWS por parte de startups.

Articular propuestas de valor orientadas a fundadores, directores y fondos de venture capital.

Desarrollar relaciones estratégicas con cuentas clave.

Trabajar con socios comerciales para expandir el alcance de Amazon Web Services en Argentina.

Requisitos del perfil buscado

El perfil solicitado por Amazon se orienta a profesionales con sólida experiencia comercial y conocimiento del ecosistema tecnológico.

Requisitos básicos:

Título universitario en Administración, Ingeniería o Ciencias de la Computación.

Experiencia en ventas de tecnología o desarrollo de negocios.

Idiomas: manejo fluido de inglés y portugués.

Requisitos valorados:

Posgrado o MBA.

Experiencia previa en ventas de soluciones en la nube.

Conocimiento técnico en servicios de cloud computing.

Cómo aplicar a la búsqueda

Los interesados en el puesto pueden postularse a través del portal de empleos de Amazon (amazon.jobs). Para encontrar la vacante deben ingresar el ID 3078799, correspondiente a la posición Startups Account Manager - Argentina.

La compañía remarca que cuenta con una cultura inclusiva y que ofrece adaptaciones para personas con discapacidad durante el proceso de selección.