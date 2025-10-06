Con 75% de adhesión, UnTER protestó en la Ruta 65 y ocupó los Consejos Escolares de Roca y Viedma

Este lunes, en el contexto del paro provincial docente de 48 horas convocado por UnTER, se realizaron múltiples acciones gremiales en distintos puntos de Río Negro. La protesta tuvo una adhesión cercana al 75% y se extendió por toda la provincia, con movilizaciones, ocupaciones pacíficas y reclamos por mejoras salariales, condiciones laborales y respeto institucional. La medida de fuerza se cumple este lunes 6 y continuará el martes 7 de octubre.

Una de las acciones más visibles fue la concentración sobre la Ruta Provincial 65, a la altura del Puente 83, entre Cipolletti y Allen. Allí, las seccionales locales del gremio se unieron para visibilizar el rechazo a la última propuesta salarial del gobierno de Alberto Weretilneck. Docentes desplegaron carteles, realizaron intervenciones públicas y exigieron decisiones políticas que valoren el trabajo en las aulas. “Exigimos salarios acordes con la realidad, respeto por el régimen de licencias y el fin de las auditorías médicas privatizadas”, expresaron desde UnTER Cipolletti.

En Roca, la seccional mantiene desde temprano una ocupación pacífica del Consejo Escolar, en reclamo por la falta de respuestas institucionales. La acción se desarrolla sin interrupción de actividades administrativas, pero con fuerte presencia gremial. En Viedma, docentes se manifestaron también frente al Consejo Escolar y realizan una ocupación mientras que en otras localidades se realizaron concentraciones, marchas y actividades de visibilización.

En Viedma, los docentes permanecerán hasta la tarde en el Consejo Escolar Foto: Gentileza

El gremio reclama la derogación de las resoluciones 5153/24 y 5154/24, que modifican el régimen de licencias y habilitan auditorías médicas tercerizadas. También exige el restablecimiento pleno de las prestaciones de IPROSS en toda la provincia. La oferta oficial, es una combinación de porcentaje al básico y suma fija no remunerativa fue considerada insuficiente frente al contexto inflacionario y el deterioro del poder adquisitivo.