Incidentes en Villa Crespo durante el acto de Milei por protestas

Previo al acto que el presidente Javier Milei encabeza este lunes en el Movistar Arena, en el barrio de Villa Crespo, un grupo de personas se concentró en las inmediaciones del estadio para manifestarse en contra del mandatario y su gobierno.

El grupo de manifestantes se ubicó en el parque Los Andes, a pocos metros del estadio, y comenzó a gritar y cantar consignas contra la gestión del Presidente. Según relataron testigos, el cordón policial presente en la zona intervino rápidamente, lo que derivó en incidentes menores.

Entre los hechos registrados, se reportó que una mujer resultó herida y que una persona fue detenida, aunque posteriormente fue liberada. Los manifestantes indicaron que la intervención policial fue repentina y violenta, mientras que las fuerzas de seguridad señalaron que su objetivo era garantizar el orden y la seguridad en los alrededores del estadio.

El acto de Milei buscaba recuperar iniciativa política luego de la renuncia de José Luis Espert a su candidatura en la provincia de Buenos Aires. A pesar de los incidentes, la actividad se desarrolló con normalidad y no se registraron interrupciones dentro del Movistar Arena.