Rosa Fénix se prepara para un octubre lleno de actividades para concientizar

Concientización sobre la detección temprana de cáncer de mama y recuperación física y emocional a través del deporte. Estos dos son los pilares sobre los que se fundó Rosa Fénix Patagonia Argentina, una asociación civil sin fines de lucro que se compone casi en su totalidad por sobrevivientes de cáncer de mama.

El trabajo de concientización se enfoca en la detección temprana y el autoexamen mamario, para evitar el desarrollo de la enfermedad, además de la promoción de los controles periódicos.

Con respecto al deporte, la actividad principal que desarrollan es la de paleo en Bote Dragón. Esta actividad se basa en estudios médicos desarrollados en Canadá por Donald Mackenzie, médico y profesor especializado en fisiología del deporte. Ese trabajo demostró que la práctica de remo produce un efecto de drenaje linfático de forma natural, ayudando a evitar la formación de edemas en los brazos luego de la extracción de los ganglios axilares de las pacientes con cáncer de mama.

Margot Sloper, presidenta de la Asociación, y Mabel Toso, vocal, destacaron en diálogo con Entretiempo por AM550, que además del beneficio físico, la actividad ayuda en la recuperación anímica, al compartir con diez o veinte personas el mismo bote y con el mismo objetivo.

Aunque fueron pioneras en nuestro país, no son las únicas, y varias de las agrupaciones van a viajar a Chile para un encuentro de remadoras, y donde también participarán mujeres de Colombia, Brasil y Uruguay. “Estos encuentros sirven para difundir la actividad y que cada una lo desarrolle en sus lugares de origen y pueda ayudar a más personas” destacó Mabel.

Aquí en Neuquén, a lo largo del mes van a desarrollar actividades que van desde volanteadas informativas hasta mateadas y la participación en la Caminata Rosa y la Carrera 5K Rosa, organizadas por el municipio de Neuquén para el 18 de octubre en el Balcón del Valle.

El 22 en el Predio Recreativo de Plottier será la Mateada Saludable, un espacio donde especialistas brindarán charlas sobre prevención del cáncer de cuello uterino, de mama, infecciones de transmisión sexual y ACV con perspectiva de género.

La entrevista completa: