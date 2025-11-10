El gobierno nacional sacará a subasta uno de los terrenos más exclusivos de la Ciudad de Buenos Aires, ubicado en pleno barrio de Belgrano, con un precio base que supera los USD 21 millones. Se trata de una propiedad que pertenecía a la Policía Federal, y su venta promete despertar una dura competencia entre desarrolladores inmobiliarios y fondos de inversión.

La medida fue oficializada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a través de la Resolución 69/2025, publicada en el Boletín Oficial, y forma parte del plan del Ejecutivo para obtener ingresos mediante la venta de activos estatales considerados subutilizados.

El terreno, de casi una hectárea de extensión (9.986 m²), está emplazado en una de las zonas más buscadas del corredor norte porteño, en la manzana delimitada por Echeverría 1175, Cazadores, Juramento y Artilleros, donde los valores inmobiliarios se encuentran entre los más altos del país. La propiedad incluye una superficie cubierta de más de 4.300 m² y se posiciona como una joya inmobiliaria con enorme potencial para desarrollos residenciales o comerciales de lujo.

Según los considerandos de la norma, la subasta se enmarca en la decisión política del Ejecutivo de “garantizar el mejor aprovechamiento del patrimonio estatal” y destinar los ingresos obtenidos al Tesoro Nacional.

El decreto complementario 575/2025 establece que todos los fondos recaudados por la venta, cesión o alquiler de inmuebles públicos serán depositados directamente en las cuentas del Tesoro, con el objetivo de reforzar la caja y financiar nuevas políticas públicas.

El anuncio ya despertó interés en el mercado inmobiliario, donde varios operadores anticipan que el terreno podría alcanzar un valor muy superior al precio base, teniendo en cuenta su ubicación y dimensiones. “Es uno de los pocos espacios disponibles en Belgrano con esas características: amplio, bien ubicado y con salida a varias calles”, comentó una fuente del sector.