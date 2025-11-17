TEMPORAL PATAGÓNICO

La región surpatagónica de nuestro país, principalmente las provincias de Chubut y Santa Cruz, actualmente atraviesan un feroz temporal de viento que arrasó con numerosas edificaciones en distintas ciudades del territorio.

En este contexto, el Ministerio de Educación de Chubut anunció en las últimas horas la suspensión de clases para los turnos tarde y noche en todas las modalidades este lunes 17 de noviembre. La medida alcanza a las ciudades de Puerto Madryn, Puerto Pirámides, Rawson, Trelew, Gaiman, Dolavón y la región de la Meseta.

Según detallaron desde la cartera, la decisión se tomó “ante la profundización de las condiciones climáticas de riesgo anunciadas por el Servicio Meteorológico Nacional y la Subsecretaría de Protección Ciudadana”.

Para las próximas horas, en la jurisdicción patagónica se esperan ráfagas que podrían superar los 110 kilómetros por hora.

En la ciudad de Comodoro Rivadavia, como también así en la localidad de Rada Tilly, restringieron la circulación en las rutas del área por vientos que superaron los 140 kilómetros por hora durante la mañana.

En cuanto a Chubut, la Secretaría de Salud informó que este lunes, dadas las condiciones climatológicas, habrá atención médica mínima esencial en los establecimientos sanitarios de la Provincia.





