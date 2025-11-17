La Justicia Federal dictó un fallo determinante a favor de la salud infantil: ordenó a una prepaga cubrir el 100% del tratamiento con hormona de crecimiento para un niño de 11 años diagnosticado con déficit de GH, la misma condición que sufrió Lionel Messi en su infancia y que casi frena su carrera en Newell’s.

La empresa de medicina privada había ofrecido solo el 40% de la cobertura, dejando a la familia una deuda superior al millón de pesos. La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza revocó esa negativa y sostuvo que limitar el acceso “podría generar daños irreparables” en la salud del menor.

El tribunal recordó que el PMO fija mínimos, no máximos, y que la hormona está incluida para cobertura plena según la Resolución 500/04. También destacó que el interés superior del niño debe prevalecer sobre cualquier criterio económico.

El caso revive un paralelismo inevitable con la historia de Messi, quien logró convertirse en el mejor futbolista del mundo solo después de acceder al tratamiento que hoy vuelve a estar en debate.