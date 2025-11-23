El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal continúa haciendo modificaciones en su Gabinete de cara al 2026, que planteará como una nueva etapa de su gestión, en sintonía además con la decisión que tomó el día después del fracaso de su espacio en las elecciones nacionales legislativas de pedir la renuncia de todo su equipo de trabajo.



En este contexto, días atrás confirmó tres cambios claves para el futuro de su administración. Se trata de una nueva ministra secretaria general de la Gobernación, Soledad Boggio; como así también la asunción de Christian Andrés Brizic en la Agencia de Ingresos Públicos (ASIP) y de Juan Carlos Berasaluce en Distrigas S.A.



“Es tiempo de renovar, oxigenar y mejorar la administración pública”, afirmó Vidal tras tomar juramento a los nuevos miembros del Gabinete provincial.



Vale recordar que, hace algunos días, Claudio Vidal anunció el desembarco al Ejecutivo de María Belén Elmiger como ministra de Gobierno en reemplazo de Nicolás Brizuela, como así también la asunción de Pablo Pérez al frente de la Caja de Previsión Social (CPS).



El mandatario afirmó que los cambios anunciados responden a la necesidad de fortalecer la gestión provincial.



“Es muy importante poder renovar, oxigenar las instituciones y mejorar los servicios. Han sido dos años muy difíciles, con condicionamientos nacionales y errores propios. Pero sabemos mirar hacia adentro, reconocer lo que falta y seguir adelante con trabajo”, sostuvo.



También subrayó que, tras las últimas elecciones, el mensaje de la ciudadanía fue claro: “Hay cosas que nunca se hicieron y llegó el momento de corregir”.