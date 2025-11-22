El Gobierno nacional confirmó un nuevo reordenamiento en el Gabinete. Javier Milei comunicó que Alejandra Monteoliva quedará al frente del Ministerio de Seguridad y que Carlos Presti asumirá como ministro de Defensa.

La decisión se conoció a través de un comunicado de la Oficina del Presidente, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Salida anticipada de Bullrich y Petri

Según informó el Ejecutivo, Patricia Bullrich y Luis Petri dejarán sus cargos antes del 10 de diciembre, fecha en la que asumirán como senadora y diputado, respectivamente.

Motivos del relevo

El comunicado oficial indicó que la salida se formaliza para facilitar su transición al Poder Legislativo. En el caso de Bullrich, la Oficina del Presidente destacó que Monteoliva “ha sido una pieza fundamental de la ‘Doctrina Bullrich’, que prioriza la lucha frontal contra el narcoterrorismo”.

Quién es Alejandra Monteoliva

Monteoliva se desempeñaba como secretaria de Seguridad Nacional. Su ascenso al Ministerio de Seguridad busca garantizar continuidad en las líneas de trabajo impulsadas durante la gestión de Bullrich.

Carlos Presti, al frente de Defensa

Presti reemplazará a Luis Petri en el Ministerio de Defensa. El Gobierno no informó modificaciones en la estructura del área y remarcó que la transición será inmediata una vez que Petri asuma su banca en Diputados.