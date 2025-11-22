¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 23 de Noviembre, Neuquén, Argentina
RUGBY

Los Pumas despiden el año en Londres ante Inglaterra

El equipo argentino acumula dos triunfazos consecutivos ante Gales y Escocia y quiere seguir cosechando victorias en Gran Bretaña. Del otro lado, la Rosa llega tras vencer a los All Blacks

Por Hugo Alejandro Amaolo
Sabado, 22 de noviembre de 2025 a las 20:51
Los Pumas posaron por última vez en el año en la previa del partido ante Inglaterra

Los Pumas e Inglaterra jugarán este domingo desde las 13.10 en el Allianz Stadium conocido como en el imponente Twickenham Stadium, por un test match. Tras dos importantísimas victorias ante Gales y Escocia, el combinado argentino despide su año ante la Rosa, que viene de vencer a los All Blacks.

El elenco dirigido por Felipe Contepomi buscará cerrar la última ventana del año de la mejor forma,  luego de vencer a Gales en Cardiff con un marcador de 52 a 28 y a Escocia en Edimburgo, donde no ganaban desde hace 16 años, con una histórica remontada que tras comenzar con 21 puntos a cero, finalizó 33 a 24 en favor del equipo nacional. Estos resultados le valieron para asegurarse, de mínima, el sexto puesto del ranking mundial, y buscarán ahora dar la sorpresa en Londres. Tomás Albornoz, Franco Molina y Lucio Cinti se incorporaron al plantel por primera vez en la gira.

Alineación confirmado del elenco nacional

El seleccionado británico se impuso a su par neozelandés por 33 a 19, en una de las mayores victorias de su historia frente a este rival. Sin embargo, el cotejo dejo importantes bajas que obligarán al coach Steve Borthwich a emplear variantes. Si bien las modificaciones son seis, las más destacadas son el ingreso de Henry Slade como recambio de Ollie Lawrence y el de Ben Spener en lugar de Elliot Daly.

Probables Formaciones

Inglaterra: Ellis Genge, Luke Cowan-Dickie, Asher Opoku-Fordjour, Maro Itoje, Alex Coles, Guy Pepper, Sam Underhill, Ben Earl; Ben Spencer, George Ford, Elliot Daly, Fraser Dingwall, Henry Slade, Immanuel Feyi-Waboso, Freddie Steward.

Los Pumas: Thomas Gallo, Julián Montoya, Pedro Delgado, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Juan Martín González, Marcos Kremer, Santiago Grondona, Simón Benítez Cruz, Tomás Albornoz, Bautista Delguy, Justo Piccardo, Matías Moroni, Rodrigo Isgró y Juan Cruz Mallía. Coach: Felipe Contepomi.

Hora de Inicio: 13.10

Árbitro: Pierre Brousset

TV: ESPN 2

Estadio: Allianz Stadim de Londres

