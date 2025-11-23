Muchos turistas y vecinos neuquinos regresan a sus localidades y hogares durante el transcurso de este domingo, tras pasar dos o tres días fuera de casa. Aunque el fin de semana largo termina el lunes, se espera que desde este domingo 23 de noviembre ya comience a haber más tránsito de vuelta a las ciudades, por lo cual habrá más presencia de policía y autoridades.

Para quienes regresen hoy de su escapada de fin de semana largo, se les recuerda que en la Ruta de los Siete Lagos habrá cortes de tránsito, ya que se está ralizando el Gran Fondo Siete Lagos.

Se trata de una carrera de bicicleta de Ruta y Mountain Bike que une San Martín de los Andes y Villa La Angostura. El recorrido está enmarcado entre bosques nativos, montañas y lagos de la RN40 (Ruta de los 7 Lagos), transitando los 110 KM que separan las dos ciudades de la provincia de Neuquén.

Los cortes de este domingo serán de 7 a 13, en la Ruta mencionada, entre Villa La Angostura y San Martín. Destacaron que a partir de las 13 se habilitará media calzada, con tránsito controlado y a baja velocidad.

Durante los horarios mencionados, el tránsito vehicular estará completamente restringido y controlado por las autoridades competentes, Gendarmería Nacional, Policía de la Provincia del Neuquén, los municipios de ambas localidades, y Vialidad Nacional.

El plan de seguridad implementado tiene como objetivo garantizar la integridad de los ciclistas, promover la conciencia ambiental y preservar los paisajes patagónicos, que hacen de esta competencia uno de los eventos deportivos más emblemáticos del país.

Se solicita a acompañantes, vecinos y visitantes planificar sus desplazamientos con anticipación. Quienes querían transitar por la ruta afectada debían hacerlo antes de las 7. En caso de necesitar viajar desde San Martín de los Andes hacia Villa La Angostura podrán hacerlo por Ruta 237 (tiempo estimado: 2 horas y media).

Desde la organización agradecen la paciencia y piden el acompañamiento para evitar incidentes y que el evento deportivo pueda desarrollarse normalmente, como también que los turistas puedan regresar de forma segura a sus ciudades.