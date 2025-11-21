La búsqueda de la pareja de jubilados que se perdió en la costa chubutense sumó un giro inesperado con el hallazgo de un cuerpo en Santa Cruz. Aunque el punto donde apareció está a varios kilómetros de donde se los vio por última vez, los fiscales y equipos forenses trabajan para establecer si existe una conexión.

El cuerpo fue trasladado para su identificación y los estudios avanzan mientras continúan los rastrillajes en Chubut, que ya superaron ampliamente los plazos habituales. Equipos especializados de ambas provincias mantienen un esquema de coordinación permanente ante cada rastro que surge en la costa.

Hallazgo

Tanto la fiscalía a cargo de Cristian Olazábal, como los organismos de seguridad provinciales coinciden en que no hay hipótesis descartadas. La familia de Morales y Kreder siguen aferradas a cualquier novedad, en un caso que lleva más de cuarenta días de incertidumbre y que ahora podría tener un punto de inflexión.

El análisis de cada hallazgo costero se volvió clave para reconstruir lo ocurrido durante el viaje de la pareja entre Comodoro Rivadavia y Camarones, un recorrido que hasta ahora no dejó señales concluyentes. La comunidad permanece atenta al resultado de los estudios que determinarán si el cuerpo encontrado en Santa Cruz aporta, por fin, una respuesta.