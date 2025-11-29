El diputado socialista Esteban Paulón cuestionó con dureza el funcionamiento de la Justicia en las investigaciones por presuntos hechos de corrupción que alcanzan al Gobierno nacional y advirtió sobre una dinámica que, según dijo, depende más del azar que de los procedimientos institucionales. “Hoy depende del sorteo cómo te toca un juzgado: una causa puede avanzar o puede dormir”, afirmó, al comparar el rápido desarrollo del expediente ANDIS con el estancamiento del caso Libra, relacionado con operaciones con criptomonedas.

En ese sentido, destacó que la causa ANDIS —que indaga supuestos sobreprecios y retornos dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad— avanzó de manera ágil desde que se filtró el audio que dio origen a la investigación. Paulón señaló que se preservaron pruebas clave y que en pocos meses se delineó un entramado de corrupción “que todos suponemos que siempre opera así”. Para el legislador, esa aceleración se explica por el trabajo “rápido y eficiente del juez y el fiscal” a cargo.

El diputado socialista Esteban Paulón.

El panorama es muy distinto, afirmó, en la causa Libra, iniciada en febrero y que “está completamente estancada”. En declaraciones a Splendid AM 990, sostuvo que el propio Poder Ejecutivo retiene la información central para avanzar. Señaló que aún no se pudo establecer quién entregó el código alfanumérico de 47 dígitos necesario para concretar la operación con criptomonedas y que esa respuesta solo puede darla el Presidente. Según Paulón, el mandatario “evidentemente no quiere dar” el dato y la Justicia tampoco lo citó, cuando “un peritaje sobre sus dispositivos podría resolver todo”.

El diputado profundizó sus críticas al señalar que estos hechos no son aislados, sino que se inscriben en lo que definió como “la matriz conceptual del proyecto político de La Libertad Avanza”. Recordó denuncias tempranas por supuesta retención de sueldos de directivos del PAMI para financiar al espacio político, así como acusaciones previas a la elección sobre presuntos pagos en dólares para obtener reuniones con el entonces candidato presidencial.

También mencionó irregularidades en el Ministerio de Petovelo, donde —según su planteo— se habrían usado fondos de cooperación internacional para pagar sobresueldos. “Desde el primer minuto hay una matriz pensada para ver dónde robar”, sentenció.

Finalmente, Paulón aseguró que el poder político no solo participa de esas prácticas, sino que además actúa para encubrirlas. Citó el caso del empresario Mastro Pietro, vinculado al presunto lavado de fondos en el expediente ANDIS, quien —según la denuncia del diputado— fue avisado desde dentro de Migraciones y la PSA de que se libraría una orden de detención mientras hacía escala en Tucumán. “Llega tarde a Buenos Aires, demora la llegada, y cuando ingresa nadie controla nada”, relató. Para el legislador, el episodio confirma la existencia de un sistema en el que “el poder facilita el encubrimiento” de quienes participan en estas tramas de corrupción.