Corroza juró en el Senado y prometió “alzar la voz por Neuquén”

Julieta Corroza juró como senadora nacional con una frase que dejó en claro su compromiso: “Por la provincia de Neuquén, sí juro”. Fue la única representante neuquina en hacer explícita esa expresión durante la ceremonia en el Senado. La legisladora asumirá formalmente en diciembre y representa al frente de partidos que conduce Rolando Figueroa.

En declaraciones posteriores, agradeció a la ciudadanía y remarcó que su futuro en el Congreso implica una “gran responsabilidad”. Subrayó que trabajará por la defensa de la neuquinidad y que el espacio que integra está al servicio de todos los habitantes de la provincia.

Anticipó que recorrerá “mucho el territorio” para estar en contacto directo con las necesidades de las comunidades. Recordó que hace más de dos décadas acompaña políticamente a Figueroa, por lo que continuará ese camino como “una senadora presente” y activa en toda la provincia.

También destacó la importancia de la Casa de la Provincia de Neuquén en Buenos Aires, espacio que conoce por haber trabajado allí. Expresó que buscará convertirlo en un lugar de atención efectiva para quienes necesiten asistencia por motivos de salud, estudio o gestión personal.

Durante la ceremonia fue acompañada por su familia, su hijo, el gobernador Figueroa y el ministro jefe de Gabinete, Juan Luis “Pepé” Ousset. Corroza también mencionó los miles de mensajes que recibió de neuquinos y neuquinas, a quienes agradeció con emoción y prometió “alzar fuerte la voz en el Congreso”.

Por su parte, el gobernador expresó en redes sociales su “orgullo y emoción” por el juramento de Corroza, valorando la posibilidad de que La Neuquinidad tenga voz en el Congreso. Afirmó que el objetivo será defender a Neuquén, mejorar la calidad de vida y consolidar una provincia en crecimiento.