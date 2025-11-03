La pulseada por el Presupuesto 2026 se intensifica en el Congreso. Mientras el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados buscan demorar el debate hasta después del 10 de diciembre, cuando asuman los nuevos legisladores, la oposición pretende firmar dictamen esta semana y llevar el proyecto al recinto antes de fin de mes.

Este lunes se realizó una reunión clave en la oficina del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para intentar destrabar la negociación. Participaron el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; el vicejefe de Gabinete, José Rolandi; el titular de la Comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch; y un grupo de diputados opositores que mantienen diálogo con el oficialismo.

Entre los presentes estuvieron Daiana Fernández Molero (PRO), Nancy Picón Martínez (Producción y Trabajo, San Juan), Martín Arjol (UCR-Libertarios), Pamela Verasay (UCR Mendoza), José Luis Garrido (Por Santa Cruz), Carlos Fernández (Frente Renovador de Misiones) y Paula Oliveto Lago (Coalición Cívica). En cambio, no asistieron representantes de Unión por la Patria, Encuentro Federal (de Miguel Pichetto), Democracia para Siempre ni el Frente de Izquierda, que habían sido convocados.

El encuentro fue convocado de urgencia por Benegas Lynch, ya que este martes al mediodía se reunirá la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde la oposición planea avanzar con la firma de dictámenes si no hay una confirmación oficial de que el Gobierno llamará a sesiones extraordinarias.

Desde el oficialismo, la intención es ganar tiempo para discutir el Presupuesto con la nueva composición legislativa. Benegas Lynch pidió a Rolandi que la Casa Rosada comunique formalmente la convocatoria a extraordinarias, algo que permitiría postergar el debate sin trabar el trámite parlamentario.

Por el contrario, los bloques dialoguistas buscan mantener el calendario actual. “Vamos a presentar nuestras propuestas y esperamos que el Gobierno las evalúe antes del plazo para dictaminar”, afirmó la sanjuanina Nancy Picón Martínez, quien destacó entre sus pedidos la incorporación de Zonas Frías al esquema tarifario.

El proyecto de Presupuesto 2026 ya fue analizado en audiencias informativas la semana pasada, con exposiciones del canciller Pablo Quirno y del propio Guberman, quienes defendieron las proyecciones oficiales. Sin embargo, la oposición pretende introducir cambios sustanciales que podrían modificar el texto original enviado por la Casa Rosada.

En los próximos días, la definición política se concentrará en un punto: si Milei convoca o no a sesiones extraordinarias. De esa decisión dependerá si el debate se desarrolla bajo la actual conformación del Congreso o si se posterga para un nuevo escenario legislativo, con fuerzas y equilibrios distintos.