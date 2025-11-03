El presidente Javier Milei encabezó este lunes la primera reunión de Gabinete luego de los movimientos que reconfiguraron el tablero político dentro de la Casa Rosada. El encuentro marcó el debut de Manuel Adorni como jefe de Gabinete y de Diego Santilli como ministro del Interior, dos figuras impulsadas directamente por Karina Milei, quien consolida su poder dentro del gobierno libertario.

En Balcarce 50 las versiones no se detienen: se esperan nuevos anuncios en los próximos días y posibles reacomodamientos después del 10 de diciembre. Entre las dudas más comentadas, el futuro de Santiago Caputo —uno de los hombres más cercanos al Presidente— continúa siendo tema de debate.

Pese a los rumores que lo ubicaban como potencial ministro del Interior o incluso como jefe de Gabinete, Caputo mantendrá por ahora su cargo de asesor presidencial, desde donde ejerce una influencia decisiva en la estrategia discursiva y política del Gobierno. Su figura, central en el armado de “Las Fuerzas del Cielo”, también incide en áreas clave como Justicia, Salud, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), ANSES y ARCA.

La decisión de no formalizar su ingreso al Gabinete despejó las versiones que circularon hasta último momento. Sin embargo, dentro del oficialismo persiste la incógnita sobre si Caputo aceptará la expansión del poder de Karina Milei, quien logró ubicar a funcionarios de su confianza en espacios estratégicos. Durante la reunión de Gabinete, el vínculo entre el Presidente y su asesor pareció intacto: en un video difundido por Presidencia se los vio compartir un efusivo abrazo, gesto que disipó por ahora las especulaciones sobre una supuesta tensión interna.

Mientras tanto, en el Ejecutivo se preparan nuevas modificaciones. En el Ministerio de Seguridad, versiones apuntan a que Alejandra Monteoliva, actual secretaria del área y cercana a Patricia Bullrich, podría ocupar el cargo principal si se concreta una eventual salida de la ministra. En Defensa, el panorama es más incierto. La actual jefa de Gabinete del ministerio, Luciana Carrasco, suena con fuerza como posible sucesora de Luis Petri, aunque también trascendió el nombre de Guillermo Montenegro, dirigente del PRO con buena relación con el entorno presidencial.

En el Ministerio de Justicia, la continuidad de Mariano Cúneo Libarona también genera dudas. Aunque el funcionario había expresado su intención de dejar el cargo tras las elecciones, Milei no aceptó su renuncia. En la práctica, el poder de la cartera recae en Sebastián Amerio, hombre del círculo de Caputo. En caso de una futura salida, se prevé que el reemplazo será disputado entre los sectores de Karina Milei y el asesor presidencial.

Otro movimiento reciente fue la renuncia de José Luis Ávila, secretario de Asuntos Estratégicos, quien había ingresado durante la gestión de Guillermo Francos. Su reemplazo se definirá recién después del 10 de diciembre. Por su parte, Daniel Scioli, actual secretario de Turismo, Deportes y Ambiente, continúa con su agenda habitual y, por ahora, fuera de los rumores de reacomodamiento.

Con el avance de Karina Milei sobre las áreas clave y la consolidación de figuras de confianza, el Presidente se dispone a encarar una nueva etapa de gestión. Las próximas semanas podrían traer una nueva oleada de cambios que terminarán de definir el equilibrio interno del Gabinete y el lugar que ocuparán los principales aliados del mandatario.