Después de un inicio de noviembre con calor y humedad, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para una semana con tormentas aisladas y un descenso progresivo de la temperatura, según el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las primeras lluvias ya se hicieron presentes este lunes, y los especialistas prevén que las condiciones inestables continúen durante el martes 4, con tormentas aisladas entre la mañana y la tarde y una temperatura máxima que rondará los 25 grados. Hacia la noche podrían registrarse chaparrones dispersos, con una leve baja en el termómetro que marcará 19 grados.

El miércoles 5 llegará con una mejora parcial, aunque el cielo seguirá algo nublado. Se espera una mínima de 13° y una máxima de 21°, lo que marcará el inicio de un descenso térmico que se profundizará en los días siguientes.

Para el jueves 6, el SMN pronostica cielos mayormente nublados y un marcado enfriamiento, con una mínima de apenas 11° y una máxima de 19°, valores poco habituales para esta época del año.

Finalmente, el viernes 7 podría comenzar con lloviznas aisladas durante la madrugada y la mañana, aunque por la tarde el cielo se mantendría mayormente nublado, con temperaturas que oscilarán entre 15° y 19°.

En resumen, la primera semana de noviembre llega con tiempo variable, lluvias intermitentes y un respiro térmico después de los días cálidos que anticiparon el verano. Los meteorólogos recomiendan tener el paraguas a mano y abrigarse un poco más hacia el final de la semana.