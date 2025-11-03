El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) oficializó un nuevo aumento en las tarifas de electricidad que comenzará a aplicarse desde el 1 de noviembre. La suba alcanza 3,53% para Edesur y 3,6% para Edenor, y afecta a todos los niveles del esquema de segmentación, así como a clubes y usuarios-generadores en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El ajuste, publicado en el Boletín Oficial mediante las resoluciones 744/2025 (Edesur) y 745/2025 (Edenor), se fundamenta en la actualización del Costo Propio de Distribución (CPD), el precio mayorista de energía y los costos de transporte eléctrico en alta tensión. Según las autoridades, los incrementos forman parte del marco de emergencia energética y buscan corregir los precios relativos dentro de la economía, incluyendo gas y electricidad, tal como señaló el ministro de Economía, Luis Caputo.

El aumento llega luego del reciente incremento promedio del 3,8% en las facturas de gas a nivel nacional, también vigente desde este mes. Las boletas deberán detallar el “Subsidio del Estado Nacional” y el “Costo del Mercado Eléctrico Mayorista”, para que los usuarios puedan conocer cuánto aporta el Estado y cuál es el costo real de la energía consumida. Además, el ENRE estableció tarifas específicas para clubes de barrio, entidades de bien público y usuarios-generadores, incluyendo ajustes en los costos aplicables por interrupciones o deficiencias en el suministro y tarifas de inyección de energía a la red.

La resolución 730/2025 autoriza a Edenor y Edesur a pasar de lecturas bimestrales a mensuales para usuarios residenciales de Tarifa 1 – Pequeñas Demandas. Según las distribuidoras, la medida permitirá reducir el desfase entre consumo real y facturación, mejorar la comprensión de los hábitos de consumo y facilitar la adopción de medidas de ahorro energético. El ENRE indicó que la transición deberá implementarse dentro de los 30 días corridos y que se establecerá un período de adaptación para todos los usuarios, con el objetivo de que la facturación mensual se generalice de manera progresiva.